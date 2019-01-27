〈南部〉台東家扶義賣助學 企業送暖

2019-01-27

〔記者陳賢義／台東報導〕「幣需有你，幸福傳愛」，台東家扶中心點亮孩子星光，昨天在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶愛市集」貧困家庭兒童助學活動，精彩的表演節目，加上豐富的義賣攤位，包括生活好物、服飾、家電、包包、文具、玩具、美食、剪髮、按摩，還有多位書法家現場揮毫寫春聯，吸引許多民眾前往挖寶送溫情。

愛市集挖寶 民眾送溫情

家扶每年透過愛市集募集助學金，支持受扶孩童安心就學，台東縣長饒慶鈴昨也以行動支持，購買熱氣球紀念徽章及其他義賣商品；另有企業團體共襄盛舉，喜年來公司捐贈助學金二十萬元，屏東科技大學台東縣校友會也捐助十三萬七千元，溫情暖烘烘。

義賣活動安排精彩表演活動，邀請台東鐵人三太子、台東專科學校管樂團、尚舞蹈學院，還有家扶孩童展現才藝興趣、歌唱和舞蹈，讓孩童透過愛市集的表演舞台，提升自我價值與自信，並透過熱鬧表演匯集更多人氣一起參與助學活動。

另為鼓勵家長也能為孩子學費努力，活動中也提供扶助家庭設攤，包含販賣手工藝品、農特產品、美食等，希望在農曆年前增加家庭收入，協助家中的孩子在新學期能順利繳納學費和午餐費。

台東家扶表示，感謝社會大眾和公司團體愛心行動，這段期間對愛市集物資募集的支持，活動前的最後一週完成所有物資整理，募集物資十分充足，昨愛市集如有剩餘，將轉為三月至十二月的創義市集用。

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