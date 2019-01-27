〈南部〉霧台櫻花季迎賓 櫻花王春節盛開

2019-01-27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕遊客引頸期盼的霧台櫻花季，昨天舉行開幕式，魯凱族人透過傳統勇士舞，宣告今年的霧台櫻花季正式開鑼，櫻花季將持續到二月二十八日。

賞花分3期 持續至2月28日

由屏東縣霧台鄉公所主辦的二○一九春遊霧台櫻花季系列活動，昨天在霧台部落廣場舉行開幕式，吸引遊客觀禮，氣氛歡樂，主辦單位安排魯凱傳統鞦韆、刺福球等體驗活動，遊客開心參加。

霧台鄉長杜正吉表示，今年除了櫻花王和往年差不多在春節左右盛開之外，其餘花期受到氣候影響，大約晚兩個星期開放，霧台鄉櫻花季分三期，第一期從現在開始，賞櫻重點在往阿禮村的台二十四線四十一Ｋ至四十四Ｋ，第二期在春節期間，霧台部落陸續綻放，接著是第三期的在地山櫻花盛開時。

霧台部落廣場 推產業市集

配合櫻花季，一月二十七日至二月二十八日，霧台部落文化廣場有部落特色產業市集，展售內容包含部落美食、手工藝品、農特產品，遊客賞花之餘亦可體驗文化及品嚐在地美食。

初三至初六 谷川大橋交管

為避免櫻花季期間遊客因塞車影響遊興，霧台鄉公所將於二月七日（大年初三）起至二月十日（大年初六）止，每日上午十點至下午兩點在谷川大橋全面管制遊客自小客車，並提供交通接駁車服務，接駁時間為每日上午十點起由谷川大橋發車，每十分鐘一班，停靠站為神山社區及霧台社區招呼站，歡迎遊客多加利用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/