〈台北都會〉流感進入高峰 北市尚餘5千劑疫苗

2019-01-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕流感進入流行高峰期，台北市衛生局統計，北市去年十月至今年一月廿四日發生五十六例流感併發重症，其中死亡六例皆未接種流感及肺炎鏈球菌疫苗。衛生局表示，五十歲以上成人應把握機會儘速接種流感疫苗，六十五歲以上台北市民可同時接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，目前北市尚餘約五千劑公費成人流感疫苗，民眾可多加利用。

一○五年「肺炎」躍升為北市十大死因第三位，北市自一○六年十月起，針對設籍北市六十五至七十四歲、且從未接種二三價肺炎鏈球菌疫苗長者，免費提供一劑二三價肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局表示，春節將至，民眾可能利用假期旅遊或拜年外出，因此五十歲以上成人應把握機會儘速接種流感疫苗；六十五歲以上台北市民，可以同時接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。目前市立聯合醫院、聯合醫院附設十二區院外門診部及指定醫療院所，均有成人劑型流感疫苗，尚餘約五千劑。

衛生局指出，若有發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛等疑似流感症狀時，應配戴口罩，保持室內通風，勿接觸長輩或幼兒，並儘速經醫師診斷後服藥，目前使用克流感藥物不需經過快篩，只要醫師診斷即可開立處方。

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