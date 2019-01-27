〈台北都會〉北市霸佔停車格不繳費 可拖吊拍賣

2019-01-27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕根據統計，台北市去年一年有高達三千多萬元的欠繳停車費，不但停車格長期遭霸佔，導致有停車需求的民眾苦無地方停，市府還得為此付出大量行政成本。台北市交通局日前拍板，將修訂「台北市處理妨礙交通及久停公有停車場車輛自治條例」，未來車輛只要在路邊停車格同一格位停放超過卅天、又未繳清停車費，將直接拖吊並移置，甚至拍賣車輛；待議會審議通過，最快今年上半年就上路。

待議會通過 最快上半年上路

停管處說明，車輛被拖吊至保管場後，汽車需繳交九百元移置費、每半天一百元保管費，機車則需繳兩百元移置費、每半天廿五元保管費；停管處將通知車主領回，如公告三個月無人認領，停管處會拍賣車輛，拍賣所得扣除移置費、保管費等必要費用後，將依法提存。

由於現行自治條例僅能針對違規車輛進行拖吊、移置，無法處理霸佔停車格的車輛，全台只剩台北市和嘉義縣無法源依據。

去年欠繳停車費達三千多萬元

停管處表示，去年開出約四二○○萬張停車單、收入約十八億元，其中有約三千多萬元的欠繳停車費移送強制執行，目前以平信、掛號信、開立處分書等程序催繳，前前後後加起來，等於最快要六個月時間政府才能強制執行；而伴隨「欠繳停車費」而生的長期佔用停車格，才是真正令市府頭疼的問題。

此外，「欠繳停車費」也常引發車輛異動（包含過戶、換牌等）爭議。停管處解釋，原僅規定異動前要把罰款、稅金繳清，事後常遇到原車主耍賴稱「過戶時又沒說要繳清停車費」。由於事涉中央法規「道路交通管理處罰條例」，且各縣市都有遇到類似問題，因此正和交通部討論，是否將繳清停車費也納入異動規定中。

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