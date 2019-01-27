〈台北都會〉中和年貨大街 提供公益擺攤

2019-01-27

〔記者翁聿煌、何玉華、林欣漢／綜合報導〕新北市中和區公所昨天在福和宮旁的廟美綠林小徑與新福和街舉辦年貨大街，一○八個攤位由在地的廣濟宮、福和宮、南山福德宮、東德宮和力行福德宮贊助，並免費提供給卅多個弱勢族群、新住民及社團擺攤，市長侯友宜昨天到場試吃，中和年貨大街到今晚八點止。

108攤愛心義賣 到今晚8點止

侯友宜昨天上午也到蘆洲湧蓮寺、保和宮參拜，發送福袋、春聯給民眾拜早年，許多民眾排隊索取，希望拿到市長送的福袋討個好兆頭；他表示，湧蓮寺是重要的地方信仰中心，祈求觀世音菩薩保佑所有的信眾，今年都快快樂樂過日子，一切平安順利。

中和區代理區長周慶珍表示，從二○○七年舉辦中和祈福文化季年貨大街至今，已經十二年未再辦理年貨大街，今年邀請在地宮廟、里辦公室、社團共襄盛舉，現場有一○八個攤位、二手物資愛心義賣，義賣所得全數捐助弱勢家庭，在福和宮內也有書法老師現場揮毫贈送春聯。

街頭藝人表演 侯友宜試吃

昨天活動現場熱鬧滾滾，許多民眾採買年貨，除了各式小吃零食與年節食品，還有原住民特色商品等，主辦單位也邀請街頭藝人及勁歌熱舞表演，侯友宜上午到場與民眾同樂並參觀年貨大街，許多攤商請吃零食小吃，他都來者不拒，展現親和力。

另外，民進黨基隆市黨部表示，明天（二十八日）起歡迎民眾到市黨部索取總統春聯、紅包袋及立委福袋，並邀請書法老師題字「春」、「福」，數量有限送完為止，民進黨基隆市黨部位於基隆市義一路五十九號。

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