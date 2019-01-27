〈北部〉真是「郝仁」 宜市義警中隊長捐血捐物資

2019-01-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭警察分局義警中隊長郝仁綽號就是「好人」，平常除捐獻物資，也會挽袖捐熱血，迄今已捐出近十萬CC；宜蘭冬天多雨，民眾到派出所洽公，有時忘了帶傘很不方便，郝仁最近自掏腰包捐出百支愛心傘給分局轉交派出所使用，讓員警直呼「好人」名副其實。

六十六歲郝仁是宜蘭縣冬山鄉人，二十歲起從軍十五年，台中谷關特訓中心中校退休後，加入宜蘭分局義警中隊，現為人力仲介公司經理，平日利用下班時間參與公益活動，並協助警方交通、社區巡邏等勤務，樂觀且樂善好施的個性，讓他獲得「好人」綽號；十年前，他索性取諧音改名「郝仁」。

除了熱心公益，郝仁平日有空，也會挽起袖子捐出熱血，三十幾年來，已捐一百九十九次血，一次五百CC，已捐出近十萬CC；最近，郝仁到派出所洽公發現，宜蘭冬天多雨，許多洽公民眾常一時忘了帶傘，非常不便，他自掏腰包花了兩萬多元，購買百支愛心傘，捐給宜蘭分局轄內十一個派出所與警備隊等外勤單位。

「對現在的名字很滿意！」郝仁說，改名是因為一個同事，開玩笑說他熱心公益人很好，乾脆改名為「好人」，他心想立志當好人也是不錯，且是有仁心的好人，因此就去改了名字，改了之後不但好記，還能帶給大家歡笑，拉近與朋友的距離，一舉數得。

郝仁說，「好人」不能只是名字，必須訴諸行動，他才會捐血又捐愛心傘，希望為社會奉獻微薄心力。

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