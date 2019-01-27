〈北部〉宜蘭化龍一村變公園 議員促取得土地

2019-01-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕隸屬國防部的宜蘭市「化龍一村」土地，縣府要打造「有機水綠生活公園」；縣議員黃定和認為，縣府應盡速取得土地，才能永續經營；縣府建設處指出，化龍一村屬於機關用地，依據都市計畫只能指定給國防部單位使用，縣府無法辦理撥用，目前正在辦理都市計畫變更，待內政部審議通過，機關用地變更為公園與停車場，土地就可透過撥用取得。

「化龍一村」原是眷村，居民都已遷移，面積二點六七公頃，是國防部所屬機關用地；縣府二○○九年提案辦理都市更新，要將五十％土地變更為商業區，五十％回饋作為公設保留地。

爭取到中央1200萬元經費

此案規劃六年，二○一六年送內政部都委會審議，委員認為宜蘭市發展多年，公共設施明顯不足，要求縣府補足周邊公共設施再提計畫，全案被退回。部分地方人士也認為，化龍一村周邊已有新月廣場等商場，不宜再設商業區開發，才不會對市區交通產生衝擊，都更案因此停擺。

化龍一村保有許多老建築及老樹，目前由縣府與國防部簽訂代管契約；縣府工商旅遊處長李岳儒指出，縣府爭取到中央「城鄉風貌」一千二百萬元經費，要將化龍一村打造成「有機水綠生活公園」，保留綠地、增設兒童遊戲區，西後街、武營街人行道也會重做，並規劃六十一格汽、機車停車位，要讓化龍一村成為新景點。

縣府︰內政部通過就可辦土地撥用

不過，縣府與國防部的代管契約六月就到期；縣議員黃定和指出，化龍一村位處宜蘭市精華地段，土地閒置多時，縣府應盡速取得土地，才能讓活化計畫順利推動，簽訂代管契約不是辦法，如果新約簽訂不順利，一切計畫是不是又要停擺，對永續經營不利。

縣府建設處長黃志良說，化龍一村是機關用地，依據都市計畫規定，只能指定給國防部單位使用，如果辦理撥用，不符土地使用目的，因此必須辦理都市計畫變更，縣都委會去年十月已完成變更程序，將機關用地變更為公園及停車場用地，全案待內政部審議通過，就可向國防部辦理土地撥用。

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