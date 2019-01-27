〈北部〉青年住宅復工 花縣府：7棟明年蓋完

2019-01-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣青年安心成家住宅因買氣慘淡，前代理縣長蔡碧仲任內急踩剎車，指示首棟蓋完後，後期工程先暫緩；但縣長徐榛蔚上任後，本月復工續蓋，建設處前日召開說明會，向未繳納訂金的中籤戶說明規劃設計及承購資訊，盼能提升買氣，強調明年中旬七棟建築一定會蓋完，農曆年後將開放樣品屋，增加承購戶信心。

前縣長傅崐萁任內推出七棟、八百零九戶的青年住宅，吸引四千多人抽籤，但後續的中籤戶繳交訂金者僅住宅一百五十五戶、店面卅四戶，下訂比率不到三成，導致住宅專戶現金流量不足，當時縣府還從保管專戶（支付採購、廠商等）、地方教育發展基金及統籌分配款等調借四億元支應，並接續付出近二億元。

前代理縣長蔡碧仲認為青年住宅恐成錢坑，避免成為「廿二億元的蚊子館」，去年十一月要求先將A棟完成並作為「示範屋」，盼能吸引更多民眾下訂後再接續評估是否逐棟興建，但新選出的縣長徐榛蔚上任後，八日行文要求廠商復工。

議員莊枝財︰興建經費哪裡來

「復工後的興建經費哪來？」民進黨縣議員莊枝財質疑，由於中籤戶的意願不高，導致承購戶少，先前經費已借調保管專戶及教育發展基金，縣府決定復工續蓋後，若民眾購買意願仍低，經費來源及後續財務支付規劃都應說明清楚，復工是大事，必須受到議會監督， 將在三月份第一次臨時大會前，要求建設處提出報告。

建設處︰縣長裁示再給一次機會

縣府建設處長鄧子榆說，有未繳訂金的中籤戶向縣府反映，因受到代理縣府停工消息影響而不敢下訂，但希望還能承購，縣長徐榛蔚裁示再給一次機會，並召開說明會；目前七棟建築的工程進度為卅四％，比預定進度超前約四％，預計明年六月會完工。

說明會僅出席近30人 展延下訂期限

但在昨天說明會中，五百位未繳納訂金戶中，僅出席近卅人。鄧子榆說，展延下訂期限到二月廿一日，若錯過就喪失資格，將通知第二批備取戶下訂，過年後會安排下訂者參觀樣品屋，若民眾還是不滿意，縣府願意退訂。

鄧子榆強調，青年住宅A棟已完工，樣品屋即將完成，另外B、C棟接近完工、F、G基礎則已復工，「青年住宅一定會蓋完」，至於中籤戶關心的施工狀況，也保證品質絕對沒問題，交屋後等保固問題，將於簽約後研擬契約書。

青年安心住宅選址新城鄉北埔村，規劃蓋七棟六到七樓建物，以賣斷式出售住宅六百戶、每戶二百五十萬元；店面一百戶，每戶三百廿萬元，室內坪數約十六到十七點五坪。

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