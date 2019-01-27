〈北部〉新豐兩起棄置死雞 帶禽流感病毒

2019-01-27

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道北端鄰海道路附近及新豐鄉新豐溪，廿一日、廿二日一連兩天被人棄置死雞各約一百隻（見圖，新竹縣政府提供），新竹縣家畜疾病防治所派員採樣並消毒環境，廿五日確診為帶有H五亞型禽流感病毒，警方已展開追查。

新竹縣家畜疾病防治所表示，被棄置的死雞以土雞為主，都裝在飼料袋，各約十幾袋、一百隻左右，雞屍於採樣後已完成清運， 經送農委會淡水家畜衛生試驗所檢驗，廿五日確診帶有H五亞型禽流感病毒。

家畜所對棄置地點半徑三公里範圍內的廿五家養禽場，展開疫情調查，初步調查並無疫情發生，縣府環保局、警察局協助追查不肖棄置者。

家畜所表示，去年全台發現九十八起帶有禽流感病毒的棄置家禽，新竹縣近兩年都無案例。初步研判，不排除是小型或家庭飼養的土雞染病。

家畜所提醒，動物因不明原因大量死亡，應通報所在地鄉鎮市公所獸醫或家畜所協助診斷及處理，未依規定通報疫情或任意棄置動物屍體，依動物傳染病防治條例，最高可處一百萬元罰鍰。

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