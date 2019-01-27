〈北部〉學測落幕 桃市2考區34件違規

2019-01-27

〔記者許倬勛、周敏鴻／桃園報導〕一○八年度學科能力測驗昨天落幕，考試科目為數學、國文寫作及自然科，桃園市昨天累計有卅四件違規，多為手機放在置物區發出聲音、手機放在身上、配戴智慧型手錶、忘記攜帶證件等。試務中心表示，首日有四十二件違規，昨天比首日違規狀況改善許多，大學入學考試中心二月廿五日開放查詢成績，廿六日寄發成績單。

桃園考區24件 中壢考區10件

昨天是學測第二天，桃園考區數學科應試六四九五人、一○五人缺考，國文寫作應試六五五五人、九十七人缺考，自然科應試五三四九人、一二七人缺考；中壢考區數學科應試六八○七人、一一八人缺考，國文寫作應試六九一二人、一三三人缺考，自然科應試五○九二人、一三○人缺考。

桃園考區昨有廿四件違規，分別是數學科十三件、國文寫作五件、自然科六件，包括考生沒攜帶有效證件應考、考生在考試鈴響後喝水、手機放在置物區發出鈴響、考試結束鈴響後仍在作答、手機隨身攜帶或放在抽屜等；中壢考區有十件違規，其中四件為隨身攜帶手機，其餘為配戴智慧型手錶、手機放在置物區發出聲音，該科被扣一到兩級分。

一考生發燒 放棄自然科考試

昨天上午考數學科時，中壢考區中大壢中考場一名考生身體不適，有發燒、嘔吐等症狀，但考生堅持繼續考試，試務中心於是開放一間備用教室，讓他單獨應試，避免其他考生受影響，該生完成國文寫作考試後，選擇放棄自然科考試，並由家長帶回休養。

昨天自然科考試結束，幾位啟英高中學生表示，今年物理試題多數題目難度不高，化學則偏難，要從圖表找線索，才能得出答案，稍不小心就會錯漏細節。

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