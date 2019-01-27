〈北部〉《桃園》八德年貨大街開賣 鄭文燦籲多買本地品

2019-01-27

〔記者周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕每年立春為農民節（今年為國曆二月四日），桃園市八德、龍潭、楊梅區農會昨天都舉行農民節慶祝大會，位於八德區桃園假日農業創意市集的年貨大街，也於昨天開幕，到卅日止。市長鄭文燦表示，年貨大街展售的商品多是桃園在地生產，希望民眾踴躍採購、開心過好年。

鄭文燦表示，為了增加對農民的照顧，市府積極推動農業相關保險的補助，包括稻米農作物保險可補助四成，農民職業災害保險由市府補助五成、中央補助兩成，農民只要負擔三成，等於每月僅需負擔七塊半，就可獲得人身安全保障，鼓勵農民多參加。

青農返鄉深耕 種出13.8公斤高麗菜

農民節大會上也表揚去年辛苦耕種及推廣的農友，獲獎農民中，五十八歲的龍潭茶農鍾新豐奪下全國冬季東方美人茶評鑑競賽頭等獎。他說，茶葉的品質要好，得靠小綠葉蟬蟲叮咬，才會產生蜜香，這種與蟲共生的生產方式，不能噴灑農藥、得靠人工採摘，費時又費力，獲獎讓努力有了代價。

近年來青年子弟返鄉務農的人數增加，今年農民節大會有不少資深農民帶著年輕的第二代一起出席。其中，卅歲的吳明樹和爸爸吳玉安雙雙獲獎，他說，原本在外地從事服務業，總想念家鄉的大片稻田，三年前辭掉工作回家幫忙，水稻休耕時，便與爸爸比賽種高麗菜，想不到本月收成竟種出十三．八公斤的巨無霸高麗菜。

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