〈北部〉《桃園》機捷訊號異常 往台北車站「慢分」

2019-01-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運昨天早上七點四十分由A2三重站開往A1台北車站的北上列車，突然出現訊號異常狀況，司機員經行控中心指示，立刻改以手動慢速行駛至A1台北車站，影響後續開往台北列車，所幸往機場南下列車號誌系統正常，對民眾出國影響不大，經桃園大眾捷運公司緊急派員搶修，中午十二點左右恢復正常通車。

桃捷公司表示，因A2三重站開往A1台北車站屬於地下軌道，基於安全考量，維修期間列車由A2北上前往A1站時，皆會以時速廿五公里的手動慢速行駛模式前進，加上北上直達車比照普通車站站皆停，導致所有班車進站時間都延後，所幸往機場南下列車號誌系統正常，行車時間未受影響，直達車從台北車站往機場仍然是卅五分鐘、普通車四十六分鐘。

北上號誌系統於中午十二點左右恢復正常，不過，桃捷公司考量車班調度問題，將十二點以後北向、南向所有直達車都改為站站皆停，因列車運行時間較長、平均多出十一分鐘，為避免影響旅客出國，桃捷與桃機公司協調，暫時將A1站預辦登機的行李托運服務，從起飛前三小時改為前四小時停止收件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/