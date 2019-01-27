〈中部〉《台中》鄭功進捐出選舉補助款 辦寒士宴

2019-01-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市後車頭發展協會理事長、市議員鄭功進，連續五年與西北獅子會會長黃文龍舉辦歲末寒冬送暖圍爐宴，盼協助街友、中低收入戶及清寒家庭脫貧，昨在南區四育國中舉辦寒士宴席開一一三桌。鄭功進感念鄉親支持，也捐出選舉補助款，增加米糕、肉圓、湯包、茂谷柑、太陽餅等菜色與禮物，期待做公益兼拚經濟。

昨天中午現場擠滿人潮，除了義剪、義診、街頭藝人等攤位宣導，還有多位輔導就職成功的案例進行經驗分享，農業局還媒合和平農會準備上千顆茂谷柑，讓弱勢民眾在過年前能品嚐台中優質農產品。

鄭功進表示，自己來自基層，沒有顯赫的家世背景，能夠順利當上民代，也是受到許多人的幫忙，才能走到這一步，捐出選舉補助款只是拋磚引玉，大環境的不景氣，光是自己的選區，就有超過兩千戶的低收入戶，需要社會伸出援手幫忙。

梁姓業者說，鄭功進願意號召舉辦寒冬送暖的公益活動，自己每年都會準備上千份米糕，希望給弱勢家庭吃飽穿暖，在鄭功進的鼓勵下，他願意提供五十個工作機會，讓有心重返職場的寒士，「有錢、沒錢，討個工作好過年」。

鄭功進強調，寒冬送暖，多數人都習慣選擇一次性的物資提供，但若要真正解決結構性的問題，必須從就業供給端做起，雖然舉辦寒士宴，在很多人眼裡看起來是「吃力不討好」的工作，他相信只要能幫助到任何一個弱勢家庭，活動就有續辦意義。

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