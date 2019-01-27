〈中部〉《台中》報修太平體育場燈具沒動靜 議員K螺絲鬆了

2019-01-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區體育場籃球場燈具損壞，民眾一個月前要求換新，至今未換，直言以前一損壞就更新，效率比現在好得多，市議員張玉嬿怒斥新市府螺絲鬆了，昨與球友在球場高喊「摸黑打球，危機重重」、「給我安全的打球環境」。

市府：非損壞 省電僅開一盞

市府運動局說，籃球場照明設備有定期巡檢，燈具損壞立即請廠商檢修；該場地單一燈柱上設有兩盞水銀燈泡，考量節能減碳及場地所需基本亮度，啟用僅點亮一盞燈泡，另一盞燈泡為備用燈具，並非損壞。一月廿二日晚間巡檢時，廠商測試所有燈具均可正常照明，並無損壞情形；而部分樹木遮住照明光線，已通知廠商修剪樹木枝葉。

民眾向張玉嬿陳情指出，太平區體育場有兩個籃球場地、四個籃框，平日晚間或假日下午以後都有民眾輪流使用，附近有五燈柱、十盞水銀燈泡，燈光雖稍嫌不足，但也可勉強使用，過去燈泡壞了打1999專線，一週內市府即來修理。

民眾投訴 摸黑打球根本看不到

民眾林素敏說，一個月前燈泡又不亮了，依例請市府來修，但市府這次卻未派人來修，目前僅靠兩燈柱的兩盞燈來為籃球場照明，燈光暗淡，部分場地甚至是摸黑打球，看不清楚傳球，根本得「用臉去接球」，危機四伏，十分無奈。

議員批 前朝修燈具一週就換新

張玉嬿批評，以前燈具壞了，一週內可換新，現在卻一個月都還沒來維修，盧市府團隊螺絲鬆了，民怨不已。她也說，太平體育場去年燈具維修經費就高達十九萬元，顯然電壓或電線線路出了問題，才會一直維修。太平體育場啟用廿三年，略嫌老舊，將要求運動局派員會勘總體檢，別再頭痛醫頭、腳痛醫腳，早日給民眾更安全的運動環境。

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