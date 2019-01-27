〈中部〉立委補選 彰化選將寫春聯送紅包

2019-01-27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委補選將在三月十六日投票，由於跨越春節期間，也讓競選活動充滿年味，民進黨參選人黃振彥昨天深入和美舉辦春聯揮毫活動，而國民黨參選人柯呈枋前進鹿港分送創意紅包袋，互搶彼此基本盤的意味濃厚！

由於代表綠營參選的黃振彥剛卸下鹿港鎮長一職，政治範圍都在鹿港區，由於對手是伸港子弟的前副縣長柯呈枋，因此黃振彥舉辦的第一場春聯揮毫就在和美市區，和美出身的縣議員妻子楊妙月也大力宣傳黃振彥是「和美女婿」，展現搶攻選票的企圖心。

不過，柯呈枋也隨即在前縣長卓伯源、前議長謝式穀以及國民黨立法院黨團總召江啟臣陪同下，在鹿港新祖宮廣場分送創意紅包袋。江啟臣強調，他跟柯呈枋都是一九七二年出生，柯長期擔任文官，了解基層，希望能進入立院成為生力軍。

時代力量提名的參選人楊澤民，昨天則前進彰濱線西區，關心中火煤灰的問題，展現他長期以來關心環境議題與空污的決心。無黨籍參選人紀慶堂，多年來投入社會公益活動，主打超越藍綠，來爭取認同。

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