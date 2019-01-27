〈中部〉（雲林）自強家庭獲購物金 孫為嬤買衣

2019-01-27

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣家扶中心昨表揚今年度自強家庭，就讀國中的維強當「阿嬤的眼睛」，嬤孫兩人相依為命，依然對未來充滿正能量，家扶中心主委陳燦勳自掏腰包提供每戶一萬元購物金，自強家庭在志工陪伴下採購生活必需品，歡喜好過年，孩子體貼長輩辛苦，多數優先選購家中需要物品，貼心行為令志工感動。

男孩貼心懂事 老人家不捨

「我要幫阿嬤買幾件新衣服，因為已經很久沒看到阿嬤穿新衣了」，維強與阿嬤商量著一萬元要買些什麼？除了曬衣架、床單等家用品外，在究竟該先幫誰買新衣方面，嬤孫卻出現小小爭論，最後在維強堅持下，阿嬤才勉強同意買她的衣服，開心迎新年。阿嬤紅著眼睛說，這幾年好在有維強陪伴，她才能生活下來。

家扶社工黃惇穗說，阿嬤有心臟病身體並不好，無法工作，只能撿拾資源垃圾或寒暑做家庭代工度日，雖然窮困，但嬤孫相依為命，彼此扶持，感情非常好。

撿回收做代工 老少相扶持

懂事的維強包辦掃地、拖地、手洗衣服等家事，盡責地照顧阿嬤起居生活。阿嬤出門做資源回收，他會陪著出門，幫阿嬤看路撿回收，寒暑假就在家陪阿嬤做代工，雖說是幫阿嬤賺錢，其實維強才是主要工作者，但他從不喊苦，維強說，阿嬤從小照顧他，讓他不受凍挨餓，現在換他照顧阿嬤很自然平常。

另一個自強家庭也是嬤孫互相照顧感情濃密，素娥阿嬤獨自扶養外孫女十多年，雖然身體不好，但從不放棄任何工作賺錢機會，辛苦把孫女帶大，昨天兩人一起買了電鍋、吸塵器、抽油煙機等小家電，外孫女說阿嬤做家事很辛苦，盼有這些貼心小家電，阿嬤做家事更輕鬆。

陳燦勳說，十四戶自強家庭從目前家扶扶助一千一百一十個家庭中選出，他們雖面對生命頓失依靠逆境，仍一肩扛起壓力，攜子帶孫撫育成人，家扶希望透過表揚及一萬元購物金，鼓勵他們走過風雨邁向天晴，也希望他們的故事能夠感動其他家庭，更勇敢面對逆境與生活。

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