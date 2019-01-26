〈南部〉西拉雅圓滿豬迎春 文房四寶吸睛

2019-01-26

〔記者楊金城／官田報導〕年假走春新亮點，官田烏山頭水庫大壩出現可愛造型的五隻圓滿豬迎春裝置藝術，分別代表財富、健康、功名、愛情及平安，可讓遊客現場擲筊祈福，白河竹門里活動中心則有全台最大的文房四寶裝置藝術，都是有趣拍照點。

烏山頭水庫大壩區 五隻圓滿豬逗趣

喜迎金豬年到來，西拉雅國家風景區管理處特別在烏山頭水庫風景區舉辦「西拉雅過好年、豬事如意玩水酷」活動，在大壩區打造迎春造型裝置藝術，以農曆豬年為主題，以豬撲滿概念設計五隻不同顏色的圓滿豬，黃色（金）圓滿豬代表財富、綠色（木）代表健康、藍色（水）代表功名、紅色（火）代表愛情、咖啡色（土）代表平安，並為五隻圓滿豬量身訂做逗趣解說牌。

在大壩上還有西拉雅管理處吉祥物「莎韻、達卡浪」，以及烏山頭水庫吉祥物「烏嘎嘎、烏媽媽、烏水、烏春」的立牌，讓遊客打卡拍照留念；嘉南農田水利會春節初一至初五並在烏山頭水庫舉辦活動，有特色攤位市集、集章抽獎、街頭藝人表演。

白河藝坊 打造文房四寶裝置藝術

此外，白河崎內國小閒置已久，西拉雅管理處未來將校區規劃打造為書法藝術文創園區「白河藝坊」，特地設計高四公尺、寬三公尺的文房四寶裝置藝術，現在竹門里活動中心展示，為「白河藝坊」宣傳話題和樂迎新春。

仁德公所 週日舉辦新春系列活動

另外，仁德區公所將於週日舉辦新春系列活動，包含藝文展演與美食市集等，公所也邀請轄內年屆九旬的書法名家王錫圭，結合地名寫下了「仁起豐登日、德行昌隆年」的吉祥對句，特製高度四．六米的紅色巨型春聯，掛置於大門口，昨天率先亮相，引人矚目。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/