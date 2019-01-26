〈南部〉高雄／從課本找回自信 考生坐輪椅拚學測

2019-01-26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大學學科能力測驗昨天舉行，高雄市有一萬五三二五名考生報名，高苑工商應考生林高毅坐輪椅，花四十五分鐘搭捷運到高雄師範大學特殊試場應試，高師大副校長王政彥進場打氣，林高毅順利考完第一天科目，期待考取大學電子科系。

高苑林高毅 盼考取大學電子科系

林高毅原為高苑工商舉重隊隊員，國中起就是健力賽常勝軍，高一時於颱風後清理環境，強風吹倒大樹傷及中樞神經與胸椎，住進義大醫院兩年，經脊椎神經顯微重建手術復原卻需以輪椅代步，重傷後一度沮喪，重拾課本慢慢找回自信，樂觀表示「人生靠自己，有專業才能找工作」。

另上午第一節，一名女考生糊塗跑錯試場，左營派出所副所長蔡太雄到左營高中載人，騎車狂鳴警笛飆近五公里，於八分鐘內載至中山高中，由高雄大學考生服務隊義工接力，拉著考生狂奔，終於在上午九點十分許、關場前五分鐘進場。

至於考生反應，社會組英文科方面，左營高中王御丞說，題幹單字比模擬考簡單，沒考時事，若以五顆星評斷難易，約有三顆星。

社會組國文科方面，王御丞表示，閱讀題比今年簡單，題幹多白話文，宮鬥劇「延禧攻略」入題不難寫，句子判斷精準就能拿分。

自然組英文科部分，中山高中楊喻翔說，題組選項簡單，作文題目問台灣讓人驕傲的人或事，要寫出兩個例子行銷台灣，比較難寫，若以最難五顆星評論，約有三．五顆星。

在自然組國文科，中山高中楊淮舜表示，李宗盛、羅大佑考題滿平易近人，接近九○年代風格，就算十多歲也聽過這些歌，題目滿多、寫得很趕，若以五顆星評論難度，約有三顆星。

至於社會考科，新莊高中王婷譽說，比模擬考還要難一．五倍，考題非常細，要懂邏輯判斷才能解題，例如運用經緯度算婆羅洲面積、考血緣推論朝代關係等，給五顆星最難程度。

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