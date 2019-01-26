〈南部〉高雄庶民繪本 重現內門朱一貴傳奇

2019-01-26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄內門有三寶，分別是火鶴花、總鋪師與宋江陣，內門更是鴨母王朱一貴居住養鴨之地，高市文化局邀請作家施百俊、繪者葉羽桐編寫繪本《鴨母王：朱一貴傳奇》，邀請讀者跟著故事遊高雄，展現大高雄具豐沛人文力量的庶民文化故事。

俗稱鴨母王 故事被收錄在課本

從二○一一年開始，高市文化局陸續邀請大高雄傑出的作家以及插畫家展開跨界合作，透過多元創作的繪本形式，規劃出版「遊．繪本」系列圖文書，平均每年出版一至兩本，以大高雄這塊土地上的人事物為圖文文本。

作家施百俊與繪者葉羽桐合作

陸續出版的繪本有描繪城市地景故事、親情回憶、勇氣愛情、尊重生態、勵志族群、慶典童話、傳奇俠義歷史、愛與包容的力量，包括《橘色的馬》、《謝謝你小花》、《光之戀》、《一千年動物園》、《海少年》、《阿公草》、《阿公的茄苳樹》、《外婆，蝸牛來了》、《小貓》、《走出二二八─以愛相會》、《菜刀小子的陣頭夢》、《2087年的時候》繪本、《第21位學生》繪本、《七日的青鳥》圖文書等，而《鴨母王：朱一貴傳奇》是「遊．繪本」第十五本繪本。

場景貫穿古今 呈現朱傳奇的一生

朱一貴是台灣史上最富傳奇色彩的英雄人物之一，他是台灣清治時期首位大型武裝起義舉事者，世人俗稱鴨母王、鴨母皇帝；本書以貫穿古今的場景，融合武俠、水墨與漫畫的風格，呈現了朱一貴傳奇的一生，也傳達清朝康熙末年的台灣社會氛圍，更將朱一貴歷史事件圖像化，讓這位從小學課本就被收錄的台灣英雄，鮮活地出現在每個人眼前，使歷史更親切、更有溫度。

文化局指出，在「朱一貴事件」即將屆滿三百週年之際，以故事與彩筆重現鴨母王傳奇，將喚起更多人對「鴨母王」的記憶，重新找回那份歷史的感動。高市圖各分館都可借閱這本傳奇故事繪本。

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