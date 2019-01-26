〈南部〉屏東綵燈節點燈 為台灣燈會暖身

2019-01-26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會前奏曲在屏東綵燈節昨晚點燈後揭開，今年綵燈節以「彩虹」為主題，在蜿蜒近五公里的屏東市萬年溪河畔，設置五十組燈飾，讓溪流成為璀璨彩色星河，另勝利星村、崇仁眷村燈區也同步亮燈，將閃亮至三月三日。

彩虹為主題 持續到3.3日

縣長潘孟安主持點燈儀式時表示，台灣燈會今年在屏東設有三個燈區，除大鵬灣主燈區、東港小鎮燈區外，屏東燈區就是以綵燈節及眷村燈區為主角，今年邁入第三年，引進水上、科技、音樂互動燈飾，展現萬年溪整治成果，規模與精彩度更勝以往。

五公里長河段 50組燈飾

今年綵燈節挑戰近五公里長河段，從勝利路段一直到和生路段，五十組水上、音樂及互動科技等不同類型燈飾，透過色彩呈現紅色熱情、橙色活力、黃色甜美、綠色雄偉、藍色壯闊、靛色神祕、紫色華麗等風情，創造豐富視覺饗宴。

免費接駁車 方便民眾賞燈

其中「水上煙花」是一座十米高摩天輪，運用燈光展現煙火變化；「甜蜜山丘」有兩百支棉花糖造型燈飾，只要輕搖棉花糖即產生顏色變化；「大武山群」以鐵件及燈光效果，打造屏東自然景觀山脈；「海底世界」將萬年溪變成繽紛俏麗海底城市；「生態」則利用水面波紋呈現漣漪，加上一隻青蛙，別有趣味；萬年公園裡也打造糖果城堡，搭配音樂光雕，滿足大小朋友童年夢想。

有多座主題花燈的眷村燈區，融合眷村懷舊及屏東特色，在新舊間取得巧妙平衡，青島街舞台區從昨起連續三天邀請搖滾樂團及多位知名歌手輪番開唱；為方便民眾賞燈，縣府推免費接駁車，行駛屏東轉運站、中山路、屏東醫院、勞工育樂中心、復興圖書館到電信局站牌共六站，除月除夕、初一停駛，每日下午五點時至晚間十一點，每十至十五分鐘一班車。

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