〈南部〉上任滿月自評75分 黃偉哲：還有努力空間

2019-01-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲上任滿月，他自評「七十五分」，應該有及格分數以上，但還有改善努力的空間。他並表示，這期間經歷許多抗爭，例如房屋稅、龍崎牛埔爭議案等，諸多不理性的批評，市府團隊守法、依法行事，「直球對決」面對挑戰，未來還有南鐵地下化案、綠能科學城等重要目標持續推動。

經歷房屋稅、龍崎等爭議案件

黃偉哲不諱言，上任以來「一件件要處理的事」接踵而至，沒有法源依據的不合理訴求，他身為市長實在做不到，但會全力以赴跟市府團隊研商解決之道，例如房屋稅、龍崎案爭議，在依法行政的前提下，謀求最大共識。

黃偉哲也強調市政延續前進，在前市長賴清德、前代理市長李孟諺奠定基礎下，市府團隊未來在農漁產業、綠能智慧科技、旅遊觀光等展現能量；對於外界以相鄰的高雄喊出「貨出去、人進來」相比，台南自有優勢發展力道，不必妄自菲薄。

綠營肯定 指身段柔軟謙恭有禮

台南市議會民進黨團總召林宜瑾為黃偉哲打八十分，她認為，房屋稅與牛埔案都是棘手問題，黃偉哲釋出很大善意，一個月內就果斷決策；房屋稅也是朝調降稅率及起算年從二○一六年開始，並非在野陣營所說的「賴規黃隨」，且黃身段柔軟謙恭有禮，值得肯定。

藍營稱讚：黃偉哲更尊重議會

議會國民黨團發言人蔡淑惠說，黃偉哲比前市長賴清德更尊重議會，值得肯定；不過，才上任一個月，目前還看不出有何大政策與方向，所以給他七十分，後續待觀察。

無黨聯盟 不滿房屋稅沒凍漲

無黨聯盟黨團總召林阳乙則給五十九分不及格，他肯定黃偉哲「品行好、學歷高」，而且非常尊重議會，但房屋稅沒有在今年就凍漲，依然要調漲至八十一％，就這一點，實在令人無法接受。

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