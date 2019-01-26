〈南部〉高雄再增綠地 小港森林公園1．30 開放

2019-01-26

〔記者王榮祥／高雄報導〕斥資兩億元、佔地十公頃的小港森林公園去年底完工，預定一月卅日開放，不但為小港增加休憩空間，也有都市之肺功能。

打造不同地景 工程費逾2億

高市工務局說明，小港森林公園原為國軍陸戰隊營區（少康營區），軍方遷出後、二○一二年將土地歸還台糖，市府再以市地重劃方式辦理整體開發，無償取得約十公頃公園地，是小港面積第二大的公園，總工程費約兩億六百萬元。

工務局指出，小港森林公園設計採幾何式動線貫穿全區，分別創造多個不同地景，配合植栽工程，形塑不同特色，內有角錐草丘、水田地景、林間花園、密林區、特色遊戲區、服務中心、生態湖、親水河道、華山街廣場及公園停車場等。

服務中心可賞機場飛機起降

其中華山街廣場搭配生態池，除提供大廣場供民眾休憩，還可觀賞栽植落羽松、水生植物所形塑的幽靜湖畔景觀，服務中心外觀為Ｃ字環形，一樓以透空開放概念配置多功能展示室、教室等，屋頂則以大斜坡及大階梯連接至平台，做為觀賞小港機場飛機起降及休憩空間使用。

特色遊戲區則導入共融觀念，同時規劃地形沙坑、滑梯、攀爬網及桃花心木群，讓小朋友可盡情玩耍、自然體驗，進一步轉化為成長知能。

工務局養工處表示，園區內保留樹種有樟樹、桃花心木、榕樹、檸檬桉、相思樹及楓香等約一百一十株，另新植喬木有光蠟樹、茄苳、印度紫檀、黃連木、雨豆樹等六九七株，形塑為重點林蔭大道。

養工處看好森林公園將成小港大型休憩空間，也讓高雄再添一處優質的「都市之肺」。

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