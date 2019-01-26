〈南部〉劉櫂豪「愛台東夢想資助」 開始徵件

2019-01-26

〔記者張存薇／台東報導〕幫助年輕人實現夢想！立委劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」即日起徵件，劉櫂豪今年提供卅萬元獎金，將徵求有夢想的人提出實踐計畫，最高每組可獲十萬元獎金。

愛台東夢想資助計畫今年邁入第五屆，之前曾贊助夢想者舉辦台東縣第一屆街舞比賽、或在部落打造青年聚會所等，劉櫂豪表示，愛台東夢想資助計畫已累積許多有正向影響力的故事，每年都能感受到台東遍地開花的熱情與想像，去年的得獎者容容和書勤僅是高中學生，首次獨自旅行走訪台東從南至北的景點，並以畫筆畫下旅途的感動，設計成明信片、書籤、環保袋，兩人的熱情與行動力讓人深深被打動。即日起至二月廿七日徵件，歡迎十六歲至四十五歲、且設籍台東縣的民眾提出計畫，計畫必須在今年十月前完成，二○一九愛台東夢想資助計畫簡章下載：https://goo.gl/GrpUr3、報名表下載：https://goo.gl/hgGVHx，或洽劉櫂豪服務處、電話（089）310979。

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