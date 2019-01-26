〈台北都會〉北市立委補選勞工出勤 須給付加倍工資

2019-01-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕第九屆立委台北市第二選區缺額補選將於明日投票，總選舉人數為廿六萬六九○七人，北市勞動局表示，依據勞基法第卅七條規定，具投票權且該日原屬工作日的勞工，放假一日，工資照給；若要求勞工出勤上班，在徵得勞工同意後，應考量回戶籍地投票路程給予合理的投票時間，並須給付加倍的工資。

去年九合一大選，因民進黨台北市長候選人姚文智辭去立委職務，於是明將舉行第二選區（士林、大同區）立委補選，共有五名候選人，包括民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫、「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇，以及無黨籍候選人王奕凱與全民無黨聯盟候選人陳源奇。

北市選委會統計，此次補選總選舉人數為廿六萬六九○七人，選委會共佈設一九七個投開票所，其中，士林區中洲區民活動中心與大同區王氏太原堂投票人數最多，分別多達一千九百人與一千四百人。

選委會副總幹事余淑??提醒，投票時記得攜帶身分證、印章、投票通知單「三寶」，萬一不小心圈錯人選，勿一時衝動撕毀選票，否則將遭到裁罰。余也說，據天氣預報顯示，週日投票日天氣不錯，投票率或許會比較高，預估最快半小時開完票，最慢下午六點能全部開完。

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