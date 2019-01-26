〈台北都會〉柯文哲3月訪美 去華府Say Hello

2019-01-26

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲昨透過臉書直播宣布，農曆春節過後，將陸續於二月出訪以色列、三月率團訪美，預計參訪華盛頓、紐約、波士頓與亞特蘭大四座城市。柯文哲表示，華盛頓是美國首都，參眾兩院都在那裡，就去那裡「Say Hello」。

柯文哲昨說明，三月十六日至三月廿四日訪美行程將參訪紐約，因紐約是最多元的城市，儘管台灣把民主、自由、多元、開放當作強項，但其實世界上最值得他們去看看的就是紐約；而華盛頓不用講，不僅是美國首都，參眾兩院也都在那裡，就去那裡「Say Hello」。至於是去跟誰打招呼？柯僅稱，很多參眾議員都在那裡，智庫、政治團體也很多，去看看也好。

另就柯文哲日前以「強盜搶銀行，只看到錢，沒看到警察」比喻美、中、台關係，被認為失言引發爭議後，是否會影響訪美行程？柯文哲稱，美國是世界大國，其實不會在意這種東西，他發現美國這種超級大國看重的是趨勢，單一事件根本不太在意。

柯文哲接著更透過臉書宣布，因獲以色列駐台代表邀請，將於二月廿三日率團展開為期四天的以色列出訪行程，主要目的是參加由以色列外交部舉辦的全球市長會議，並參訪以色列國寶企業、無人駕駛汽車大廠Mobileye。

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