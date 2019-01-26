〈台北都會〉流感群聚再增1例 北市聯醫和平院區竟說無新增

2019-01-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立聯合醫院和平院區爆發群聚Ａ型流感，包含六名護理師與七名病人確診，其中一名五十一歲女性因流感併發肺炎，不幸於廿三日死亡，聯醫和平院區拖至昨早才出面說明該病例，並聲稱無流感新增個案，但隨即遭到疾管署打臉。疾管署表示，一名院內的實習老師，廿三日出現類流感症狀，快篩呈現陽性，群聚感染增至十四人。

聯醫︰有時間差 無刻意隱匿

聯醫證實，疫情升溫後，有對院內護理人員及病患進行預防性投藥，該名實習老師也在內，但廿三日才出現發燒、身體不適等症狀，經快篩後確診感染Ａ型流感，目前在家自主隔離，也於第一時間通報疾管署，只是院方在應對媒體回應與處理疫情過程有時間差的問題，才沒向媒體說清楚，並無刻意隱匿。

聯醫和平院區流感群聚從本月十日起，有病人得到Ａ流，一週後陸續有護理人員出現類似症狀；十八日起出現較多人感染，檢體送驗十三人都確診為流感，每人都服用克流感治療。

聯醫統計，此次得到流感的六名護理人員與七名病人，目前一人死亡，另有一名醫護人員已返院上班，其餘病人分散、分區入住單人病房隔離治療，醫護人員則部分在家自主休養。

聯醫和平院區醫務長陳修聖昨早於院區急診門口說明該名死亡女性個案狀況，陳表示，該名病患住院後，院方雖積極治療，但她的肺部浸潤情形嚴重，對抗流感藥物的效果也不好，病患稱未施打流感疫苗也沒有慢性病史，從十二至廿三日發病不治。

陳修聖表示，為防止疫情持續擴散，病房加強內控機制，減少人員進出，儘量只出不進，並進行預防性投藥，要求訪客、外傭登記並自主管理，而流感監測從原訂的一月廿九日，調整延長至卅一日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/