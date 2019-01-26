〈台北都會〉北市國父紀念館周邊文資審議開會前會 被質疑黑箱

2019-01-26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後標榜文資審議都要全程公開透明，然而，關乎大巨蛋的國父紀念館周邊文化景觀審議，會議紀錄卻被爆遭文化局事後竄改，當時柯還表示「文資會錄音錄影怎麼竄改」，但就在北市文化局下週五將召開文資會討論該案前，文化局昨又秘密召開文資委員會前「諮詢會議」，且全程不公開，引發外界質疑「黑箱作業」。

文資團體控 文化局長疑竄改會議紀錄

北市文資會上月廿八日將國父紀念館指定為市定古蹟，文資委員劉益昌建議周邊街廓應給予文化景觀身分，主持會議的文化局長蔡宗雄則裁示，劉的意見將另案處理，留待下次會議討論。未料，事後公開上網的會議紀錄結論竟變成「避免遮蔽古蹟本體，將透過都市設計管制方式規範」，引發文資團體指控蔡竄改會議紀錄，目的是在方便施作大巨蛋疏散連通道，避免再增添變數。

竄改會議紀錄事件爆發後，文化局已擇定該案在下週五的文資會議繼續進行討論；未料文化局昨秘密召集文資委員，舉行會前的「諮詢會議」，先進行「溝通」。據了解，會中特別找來台北市都市發展局表達意見，都發局主張，國父紀念館周邊街廓已在都審範圍內，都審也對周邊環境保全有所規範，可透過都市設計審議會處理，恰巧與被竄改的會議紀錄內容相同。

但昨天會中多數委員卻認為，國父紀念館周邊都具有保存價值，建議將整個國父紀念館周邊街廓納入文化景觀，若沒有保留周邊街廓完整性，將會很難控制周邊包含大巨蛋等的建築影響，當場打槍都發局。

議員許淑華︰明顯在幫大巨蛋解套

文資人士指出，才發生竄改事件，文化局又秘密召開會前會，其心可議，有「黑箱作業」之嫌。台北市議員許淑華表示，從近期柯市府處理大巨蛋來看，明顯就是在幫遠雄大巨蛋解套，這次事件明明可在文資會討論，卻又另開不對外開放的會議，這樣的處理方式會讓外界看破手腳，市府應說明清楚。

對此，台北市文化局表示，文資會要審理很多案子，時間不多，無法進行較全面的討論，才會舉辦諮詢會議，讓文資委員有較多時間做雙向溝通。

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