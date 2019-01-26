〈台北都會〉曾遭柯文哲3度拒見 警察局長陳嘉昌將異動

2019-01-26

〔記者黃建豪、邱俊福、劉慶侯／台北報導〕台北市長柯文哲小內閣又要異動！確定將換下台北市警察局長陳嘉昌，警政署為避免「邱豐光事件」重演，導致中央政府與柯文哲之間又擦出火花，兩週前警政署長陳家欽就到台北市政府密訪柯，還先遞出接任人選名單讓柯挑過，預期仍會循往例，從其他五都現任警察局長內找人。台北市政府發言人劉奕霆昨證實，陳嘉昌將被調離台北市警察局長一職。

異動與警政署副署長、警大校長懸缺有關

雖然陳嘉昌上任不到一年半，就任初期還曾遭柯文哲三度拒見，但北市府否認因不和才換將；有警界人士透露，近期警政署副署長、中央警察大學校長職務懸缺，將從六都警察局長拔擢，而陳嘉昌也是可能人選之一。

雖接任人選警政署仍保密到家，但發言人劉奕霆昨證實，警政署確有派人拜會柯文哲，會將陳嘉昌調離台北市警察局長職務。

警政署長︰包含北市 已拜會許多縣市長

對此，警政署長陳家欽證實近來拜會許多縣市長，北市是其中之一，主要是感謝縣市首長對於警方的支持與照顧，尤其是北市對陳抗的協助；另對於警員受訓的員額，也希望縣市首長能予支持。

至於有無觸及警察人事問題，陳家欽表示，拜會時會聽取對方對警察人事的意見，這是禮貌性拜會，非常正常，相關警察人事尚在作業，不便對外說明。

陳嘉昌上任台北市警察局長歷程一路坎坷，前任警察局長邱豐光深獲柯文哲賞識，在前年台北世界大學運動會因反年改團體鬧場等風波，導致邱豐光被點名下台，柯在邱調職前卅分鐘才接獲通知，柯因不滿被「突襲」，三度拒絕接見從台中市警察局長來接任的陳嘉昌，甚至缺席交接典禮，讓陳嘉昌當時處境尷尬。

為此，陳嘉昌上任後，特地出席柯爸柯承發、柯媽何瑞英受邀的餐會與其「巧遇」，終於獲得柯媽勉勵，藉此與柯文哲破冰。柯文哲去年參選期間，陳嘉昌也冒著遭質疑行政不中立的風險，陪同柯出席醫師公會酒會等多個拜票場合。

市府人士指出，陳嘉昌剛接時雖發生不太開心的事，但後來與柯關係漸好，只是無法趕上邱豐光；邱剛到任就迅速偵破「外籍人士盜領第一銀行ＡＴＭ案」、「民進黨中央黨部遭韓賊盜竊案」等全國矚目重大案件，讓當時甫上任的柯有面子，而受重用。

警界︰警察局長異動很難由柯文哲主導

警界人士指出，台北市警察局長異動，很難會是由柯文哲主導，可能與警政署副署長出缺，且警大校長刁建生日前屆齡退休後出缺有關，由於陳嘉昌當過副署長、不太可能再回任，早先已有傳言，指警大校長可能從桃園市、台北市兩地警察局長覓人，只是一直沒下文，因此也可能與未來新北市、台中市、桃園市警察局長人事調整後的異動有關。

台北市警察局長陳嘉昌回應，他不知陳署長與柯市長近期是否會面，或商討他的人事；有關職務調整，他遵從上級，也無權置喙。

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