〈台北都會〉《新北》 深澳鐵道自行車優惠 延至元宵

2019-01-26

〔記者林欣漢、吳仁捷／新北報導〕新北市長侯友宜昨天就職滿月，他到瑞芳體驗深澳鐵道自行車，並宣布優惠票價（單程每人一百元）延長到二月十九日元宵節，並開賣旅遊套票，要讓民眾從淡水到三貂角一路暢遊。

侯友宜說，他去年堅決反對蓋深澳燃煤電廠，就是要保護北海岸、東北角的豐富生態，從淡水到三貂角，是北台灣最漂亮的景點，將結合RailBike推行環保旅遊，打造全台最美麗的青春山海線。

深澳鐵道自行車原訂優惠票價到一月底止，侯友宜昨天宣布延長到二月十九日元宵節，讓民眾從年假一直到元宵節都能以優惠票價暢遊，二月二十日恢復原價一百五十元。

侯友宜也在深澳推薦瑞芳漁會、社區媽媽的白帶魚米粉湯等漁村特色美食。一月二十八日起同步開賣相關旅遊套票，二千份售完為止，詳情可上深澳鐵道自行車官網、新北市觀光旅遊網。

侯友宜說，深澳RailBike及青春山海線，是他就職滿月最先完成的政見，未來會加倍努力推動建設。

強化公安 副市長突檢2托嬰中心

此外，日前因各地幼兒園、托嬰中心陸續傳出虐童、管教過當等狀況，新北市政府為強化托嬰中心公共安全，副市長謝政達昨帶隊突檢板橋兩間托嬰中心，相關單位分別稽查公安、申報、消防安全及人員配置等項目，希望提供安全托兒、托嬰空間。

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