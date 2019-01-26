〈台北都會〉《基隆》八斗子晨星碼頭 2貨櫃裝置藝術吸睛

2019-01-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕春節腳步近了，基隆市八斗子遊艇碼頭邀請國立台灣海洋大學文創設計產業系學生參加貨櫃裝置藝術，藉由學生創意設計，讓八斗子晨星碼頭邊充滿海洋的故事。

昇鴻建設公司執行長鄧湘齡說，為推廣海洋文創產業與八斗子觀光遊憩廊帶，昇鴻建設開發股份有限公司、基隆區漁會攜手進行晨星碼頭海洋文化構思再造計畫，海大文創設計產業系學生三十餘人，以八斗子港區貨櫃意象結合海洋文化發想設計大型海洋裝置藝術，共有六件入選微縮模型展， 並選出「祕密花園與探訪者」、「52赫茲的眼淚」兩件作品，用廿呎貨櫃真實再現，將為造訪的民眾完美呈現閃耀動人的海洋故事。

活動期間，除了限定夢幻的貨櫃裝置藝術外，主辦單位也準備了LIVE現場演唱，演唱時間為每天十七時到二十時，現場還有特色餐車饗宴和手工文創市集，還規劃兒童遊憩區和二手跳蚤市場活動，活動期間消費還可免費兌換「拓印專屬春聯」、「馬卡龍風車」。

海大文創設計產業系學生蔡森宇、梁雅絜兩人的作品分別入選，並等比放大到實體貨櫃展出，兩人很開心，蔡森宇說，盼大家參觀的同時，能關心海洋生態環境。

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