〈台北都會〉《新北》可停80輛遊覽車 九份新九號停車場啟用

2019-01-26

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區九份觀光人潮絡繹不絕，新北市交通局與日觀實業公司合作，闢建新九號停車場，可停放八十輛遊覽車，昨天啟用，市長侯友宜期許春節期間九份交通更順暢。

交通局指出，九份假日車潮多，長期向日觀租用土地設置九號停車場，在假日時供遊覽車停放，再安排公車接駁遊客上山。

近年九份觀光蓬勃發展，日觀公司規劃闢建水金九創新園區及星級飯店，未來可舉辦主題旅遊活動、國際會議展覽等，並重新整理用地，新設新九號停車場，可供八十輛遊覽車停放，昨天啟用，未來還會繼續建置候車亭、廁所等。

侯友宜籲遊客多用大眾運輸接駁

侯友宜致詞時說，要讓九份更國際化，吸引更多遊客，日前九份老街周邊私人停車場發生停車糾紛就不好，惡劣競爭的下場就是把母雞宰殺了，他已要求交通局嚴格執法，多運用大眾運輸接駁。

交通局表示，近期發生民眾前往九份老街旅遊，私人停車場業者違規收取停車費，已針對違規業者蒐證確認，並依「停車場法」處以最高一萬五千元罰鍰，同時造冊列管加強稽查。交通局呼籲，九份道路狹窄且遊客多，請民眾多利用大眾運輸工具。

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