〈北部〉花蓮太平洋燈會雙燈秀 15米高山豬今點亮

2019-01-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮太平洋燈會連辦七年，今年配合豬年，十五公尺高的「山豬」造型主燈，昂首仰天、獠牙外露，搭配蹄下金元寶及金幣，外型霸氣十足，點燈儀式將於今晚在花蓮市六期重劃區舉行，並搭配開幕限定星空秀，提前迎接新年到來。

東大門夜市旁 豬光寶氣耀洄瀾

花蓮市街道三千盞大紅燈籠高掛，營造年味傳統街景，位在東大門夜市旁的六期燈區，「豬光寶氣耀洄瀾」主燈高高豎立著，吸引民眾目光。今年花蓮太平洋燈會設立雙燈區，主燈區及壽豐鄉鯉魚潭的紅面鴨副燈區，今晚八點半將同步「亮相」，閃耀花蓮夜空。

主燈區是一盞十五公尺高的「山豬」巨型主燈，搭配科技光影燈及動感音效迎賓，即日起至二月廿四日止、晚間六時至九時卅分，每半小時展演三分鐘，一旁還設有人文科技劇場、印象花蓮燈區、互動光影藝術燈區、富貴迎春燈區等主題燈區可欣賞。今晚七點前到場排隊，還有機會獲得限量小鴨紀念物。

壽豐鯉魚潭副燈區 紅小鴨家族戲水

位於壽豐鄉鯉魚潭風景區的副燈區，有超夯的花蓮吉祥物「紅小鴨家族」在潭面戲水迎接遊客，每天上午十時起，每半小時有五分鐘的噴泉韻律秀，萌翻天的紅小鴨家族將搭配廿公尺高的造型噴泉，隨著音樂搖擺起舞，優游潭邊。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，主燈區今年還有以3D互動影像結合絢麗科技聲光效果的人影互動科技劇場，內容精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉，看完燈會後，可到一旁東大門夜市，欣賞街頭藝人表演，並品嘗道地美食；若到副燈區與紅小鴨自拍打卡，並上傳「花蓮觀光粉絲團」，還有機會參加每天限量一百份的紅面鴨扭蛋機活動。

她強調，縣府也積極爭取明年台灣燈會的主辦權，去年承辦國慶焰火後，湧入近十萬人潮，籌備工作及交通疏導獲得肯定，期盼爭取「二○二○台灣燈會」在花蓮，除提升花蓮的國際能見度，也吸引更多人潮、商機。

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