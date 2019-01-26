〈北部〉白沙屯拱天宮進香 2月5日至10日交管

2019-01-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是全國重要宗教信仰中心，預計二月五日至十日（農曆初一至初六）「白沙屯拱天宮新春祈福」活動期間，將有大批信徒前往參拜，苗栗縣警局通霄分局提醒信眾，務必注意期間的交通管制措施。

通霄警分局表示，管制時間從二月五日至十日上午八點至下午六點，將視人車狀況提前或延後。管制範圍包括通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制。

另外，台一線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放，以便紓解車流。

通霄警分局提醒信眾，管制期間白沙屯庄內禁止大客車以上車輛進入，若庄內停車場已滿，將啟動管制台一線與拱天路口、台一線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，屆時請駕駛人沿台一線兩側路邊依序停放。通霄警分局強調，若發現違規停車將加強取締。

通霄警分局表示，去年拱天宮跨越台鐵聯絡道已經完工，雖然連接西濱快速道路更便利，但因春節連假長，預計祈福信眾湧入，呼籲信眾可以多利用大眾運輸。

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