〈北部〉台72線假日易塞 祭三時相管制

2019-01-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台七十二線東西向快速道路，是通往大湖、泰安風景區的主要幹道，於銅鑼鄉客屬大橋與一一九甲縣道的路口，逢假日易壅塞影響主線，經交通道管相關單位會勘，廿六日起逢例假日及連續假日，路口交通號誌於下午三點到六點，調整為輪放三時相管制，每個時相同步開放左、右轉及直行。

銅鑼客屬大橋與119甲縣路口

警方說明，用路人在調整時段間，行經該路口時，於綠燈時可左、右轉及直行，不須等候左轉燈亮再行；但強調，非調整時段，仍維持原交通號誌時相控管，請遵守。

該路口的交通號誌運行方式原為，台七十二線東、西行雙向於綠燈時，供直行及右轉，左轉車輛則須在內側車道等候左轉燈；一一九甲縣道的南北雙向則於綠燈時，開放左、右轉及直行。

26日起下午3點到6點實施

但是，警方觀察發現，一一九甲線道銜接中山高速公路銅鑼交流道東側引道，許多返回中南部遊客使用頻繁，在例假日午後，該路口前的台七十二線西行內側車道，往往停了許多等候左轉前往銅鑼交流道的車輛，影響主線車流。

警方蒐集假日車流量，邀集公路總局苗栗工務段、苗栗縣政府工務處及銅鑼鄉公所等人員會勘，決議將該路口號誌調整每逢例假日及連續假日的下午三點到六點，調整為輪放三時相管制，於廿六日起實施。

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