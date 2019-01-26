〈北部〉春節到苗栗「藝」遊 6場館僅休除夕

2019-01-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節連假九天何處去？苗栗縣內的行政院客委會台灣客家文化館及苗栗縣政府所屬的三義木雕博物館、客家圓樓、英才書院、泰雅文化館及賽夏文物館，僅休除夕（二月四日），其餘都照常開館；台灣客家文化館、客家圓樓、三義木雕博物館等，期間也安排節目表演、DIY活動，邀請民眾前往「坐尞」（客語，坐聊休憩）迎新春。

台灣客家文化館於春節期間，安排有「客庄系列表演活動」由客家獅團展現舞獅好絕活；「伯公祈福許願區」透過祈福擲筊，贏得福氣滿分平安御守；「年禮大街」則有琳瑯滿目的商品，送禮自用兩相宜；及「共下拚福氣」愛心義賣等。館方也準備多項好禮送大家，歡迎民眾前往拚手氣。

客家文化館豬飾大吉吸睛

今年是豬年，台灣客家文化館也以有「吉」字的彩繪豬公妝點館區，以「豬飾大吉」（諸事大吉）迎賓，館方在可遠眺銅鑼雙峰山美景的客家貢獻館前的草坪上，擺置了大大小小十餘隻的可愛豬公，供民眾拍照打卡。活動詳情請上「台灣客家文化館」臉書專頁。

三義木雕博物館DIY體驗

三義木雕博物館於新春期間，除館設木雕展，年初三至初五（二月七到九日）三天邀請木雕師進駐博物館，現場創作表演，引導民眾深入瞭解木雕之美，同時每日下午一點卅分、三點各辦理一場「木藝彩繪DIY體驗活動」，憑當日木雕博物館門票免費參加，每場次限量四十名。

客家圓樓將安排歌舞演出

客家圓樓除客家生活文物及苗栗縣硬頸攝影協會會員謝其煚鄉土攝影展外，開館下午三點至四點安排縣內藝文團隊表演歌舞及街頭藝人演出。

前往泰雅文化館順道泡湯

另，泰雅文化館及賽夏文物館，分別展現泰雅、賽夏族原住民文物，到泰雅文化館，也可順道泡溫泉，前往賽夏文物館，也可欣賞向天湖沿途綻放的櫻花，一遊南庄老街。

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