〈北部〉前瞻補助大手筆 桃園改善工業區爛路

2019-01-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府升格後將路平列為施政重點，不過各大工業區內道路則是由各工業區管理中心自行負責，由於預算少，導致區內、外的道路形同兩個世界。為此，市府爭取前瞻計畫經費強化產業園區公共設施，總計廿案經費六億四○九二萬元，中央補助四億六三二八萬元，其餘由市府負擔，而廿案中有十案是改善工業區道路，完工後將大幅提升桃園市道路品質。

補助20案共4.6億 其中10案在工業區

市府經濟發展局副局長黃穗鵬表示，桃園市有卅二處產業園區，園區管理中心屬於工業局管理，由於經費有限，每年編列道路等公共設施維修費用少，有的工業區道路維修預算，一百年都沒有辦法將所有道路重鋪一遍，市府才積極爭取前瞻計畫預算進行改善。

黃穗鵬說，廿案當中有十案是針對中壢工業區等九個產業園區廿六條道路改善，而桃科、大潭工業區補助五案，另五案包含大園工業區共同管溝、工四工業區滯洪池補助、八德大安、新屋頭洲、大園智慧等新科技園區案，廿案中已有十案完工，其餘十案將在年底前陸續完成。

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