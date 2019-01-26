〈北部〉午餐車禍膝傷 考生忍痛應試

2019-01-26

〔記者許倬勛、魏瑾筠／桃園報導〕一○八年度學科能力測驗昨天登場，首日考試科目英文、國文及社會科，桃園市累計有四十二件違規，而中壢考區中大壢中考場有名考生，中午買午餐時發生車禍，右膝撕裂傷，員警緊急載往醫院縫了五針，趕在第二節國文考試前返回考場應試。

本屆學測有選考制度，桃園考區英文科應試六五四九人、八十人缺考，國文科應試六五五五人、七十七人缺考，社會科應試五九四二人、九十九人缺考；中壢考區英文科應試六九○一人、八十六人缺考，國文科應試六九一二人、八十五人缺考，社會科應試六二六○人、九十三人缺考。

學測首日 四十二件違規

桃園考區首日有十九件違規，包括考生沒帶有效證件應考、考生在考試鈴響後喝水、手機放在置物區發出鈴響、考試結束鈴響後仍在作答、手機放在抽屜等，該科被扣一到二級分。

中壢考區則有廿三件違規，多為手機放在置物區發出聲音、手機放在身上、配戴智慧手錶、考試結束鈴響後仍在作答、撕毀試卷一小角等，該科被扣一到二級分。

姓名差一字 考生坐錯位

其中，首節英文科考試，中壢考區有名考生未注意座位號碼，誤坐到他人位置，直到監考人員查驗身分時提醒才發現，該生解釋，因座位上的姓名與他僅差一字，沒仔細檢查就坐下，事後懊悔不已，試務中心也依規定扣二級分。

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