〈北部〉國家清潔週啟動 鄭文燦率千人掃街

2019-01-26

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕農曆春節將屆，環保局昨在中壢區龍岡大操場舉辦「國家清潔週」誓師，市長鄭文燦率領上千名志工掃街、搬運廢棄家具，號召民眾利用年前最後一週「作伙來打掃」。

環保局表示，今年小年夜（二月三日）適逢週日，原本為垃圾停收日，顧及過年大掃除需求，清潔隊員將會加班，從下午二點卅分起加強清運一趟，除夕（二月四日）也從上午九點起加班收運一趟垃圾。

大宗廢棄物清運 預約至31日止

環保局說，民眾家中如有大宗廢棄物要丟棄，須事先與當地清潔中隊聯繫、安排時間清運，卅一日下午五點後停止受理，二月二日前會完成清運，也提醒民眾，若隨意丟棄大型家具等廢棄物，會被依違反「廢棄物清理法」告發，最高可處六千元罰鍰。

環保局指出，可清運的大宗廢棄物包括電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等，指定清運當天，請住戶配合先將大宗廢棄物搬至大門前，也呼籲事業廢棄物、一般垃圾及資源回收物等，不要夾雜在大宗廢棄物內。

初五開工收垃圾 初七恢復正常

環保局說，春節後開工日為二月九日（初五），當天從上午九點起清運垃圾至收完為止（不含復興區），二月十日（初六）週日停收，二月十一日（初七）起恢復正常清運；復興區部分，二月三日、四日及九日，從上午八點起清運至收完為止，二月十一日（初七）恢復正常清運。

1月28日至2月11日 道路禁挖

另一方面，為維護春節期間交通順暢，桃園市政府養護工程處昨公告，廿八日起至二月十一日，將進行道路挖掘及施工管制，除緊急搶修道路挖掘工程、市府核准管線工程可進場施工，全市道路將停止施工，讓民眾通行無礙，行車平安過好年。

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