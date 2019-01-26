〈北部〉桃園上週就診逾千人次 流感流行期來了

2019-01-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕根據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，桃園市上週類流感門急診就診共有一二三四人次，急診中類流感病例達十二．一％，不僅呈現上升趨勢，也已超過流行閾值，市府衛生局宣布，桃園市進入流感流行期。

春節團圓 預估流感高峰期在當週

衛生局表示，疾管署預估今年流感高峰期應會落在農曆春節當週，適逢年節連假返鄉出遊期間，將提高流感傳播及群聚發生率，然而接種流感疫苗約需兩週時間才能產生足夠保護力，因此，提醒尚未接種的民眾應於流感疫情高峰來臨前完成接種，避免流感侵襲，尤其是抵抗力較低的嬰幼兒、高危險慢性病患者及五十歲以上成人，應把握時間儘速接種。

成人疫苗 26醫院及13衛生所施打

衛生局說，桃園市公費流感疫苗自去年十月十五日開打至今，全市已接種成人劑型四十六萬六四○劑、幼兒劑型三萬九五○五劑，目前成人劑型流感疫苗剩下六千餘劑，為了提高民眾接種便利性，成人劑型流感疫苗已集中至廿六家合約醫院及十三區衛生所提供接種服務。

小兒劑型流感疫苗剩餘約七千劑，家中三歲以下幼兒可搭配常規疫苗，家長可備妥嬰幼兒健康手冊及健保ＩＣ卡，至全市一四五家合約院所及十三區衛生所接種疫苗，而六個月以上至入學前幼兒初次接種，應間隔四週以上接種兩劑流感疫苗，才能擁有完整的保護力。

衛生局指出，民眾如規劃於農曆春節期間出遊，應儘早接種流感疫苗，也須於旅途中加強個人衛生防護，像是勤洗手並注意咳嗽禮節，以減少病毒感染機會，如有流感疫苗接種相關疑問，可撥打衛生局防疫專線：0800-033355或市民諮詢服務熱線：1999。

此外，為了提供民眾就醫方便性，全市原有二八○家醫療院所配合衛生局於假日加開門診，目前已增至二九九家，衛生局也已備妥公費流感抗病毒（克流感）藥劑卅萬顆，全面備戰、守護市民健康。

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