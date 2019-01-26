〈中部〉中市教局補助1.4億 龍津高中建校舍

2019-01-26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍井區的龍津高中雖改制，有招收高中生，但是因教室不夠，高中生還要到國中部的教室上課；為讓高中生有完整的教室上課，教育局補助一億四千七百八十萬元興建第一期綜合教學大樓，昨日舉行動土儀式，預計明年六月完工。

教育局長楊振昇、龍津高中校長賴炘棠、立委顏寬恒、市議員林孟令、張家銨、前議長林士昌等人昨天到場共同見證，並為工程祈福。

龍津高中第一期教學大樓將興建五層樓，有高中部普通教室十八間、專科教室六間、行政辦公室七間及會議室兩間，為提升教學品質，持續建置多功能教室及裝設冷氣，提供師生舒適優質的學習環境。

賴炘棠表示，市府每年核定龍津高中約三百萬元經費，改善學校設備，並規劃三年內逐年添購改制高中所需相關教學設備，以精進卓越的教育品質，追求創新教育。

教育局指出，龍津高中自一○六學年度改制招生至今，因缺乏教學大樓，高中部學生仍在國中部教室上課，為提供完善教育環境，補助一億四千七百八十萬元興建第一期綜合教學大樓，提供學生更好的上課品質。

龍津高中表示，目前國中有廿三班，高中有十二班，因為一○六學年度才改為完全中學，因此現今沒有高三生，但今年九月後，高二將升為高三，班級數也會增加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/