〈中部〉天津路年貨大街 開幕搶紅包熱鬧

2019-01-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中最大規模年貨大街「天津路年貨大街」昨日熱鬧開幕，現場還舉辦「廿萬元財神爺喜從天降撒紅包」，民眾瘋狂搶紅包，氣氛熱絡。天津路服飾商圈管委會說，年貨大街整合吃、喝、玩、樂等生活面向，即日起至二月四日封街舉辦。

市府經發局表示，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大營運據點，有超過三百間服飾店家，就如同台北的五分埔，每逢年貨大街期間即天津商圈「秋冬裝清倉大拍賣」，去年更吸引卅萬人朝聖，是春節期間必去購物商圈。

農曆春節將至，天津路服飾商圈年貨大街今年以「豐衣足食、迎金豬」為主題，整合吃、喝、玩、樂等生活面向，即日起至二月四日舉行，昨天在祥獅獻瑞開場下開幕，現場舉辦「廿萬元財神爺喜從天降撒紅包」活動，民眾瘋狂搶紅包，氣氛熱絡。

商圈管委會指出，「年貨大街」共有三百多個攤位，種類豐富多元，滿足消費者食、衣、住、行、育、樂需求，商圈會員店家更推出消費滿三百元即可兌換摸彩券，包括頭獎GOGORO電動機車六名，以及總價廿萬的購衣券等多達二百零六個獎項。

副市長楊瓊瓔在開幕致詞表示，市府團隊將持續和管委會合作，齊力將天津年貨大街行銷到國際，並預祝各店家及民眾新春愉快、發大財。此外，她也預告市長盧秀燕二月二日下午一時到天津路年貨大街發送一千六百八十八份開運紅包，讓民眾沾過年喜氣。

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