〈中部〉春節連假 中市計程車二月一日起加收50元

2019-01-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年春節連假長達九天，市府交通局長葉昭甫昨日說，春節期間市區公車照常服務，除夕至初六班次適度調整，計程車運價加成二月一日至十日實施，每趟次加收五十元納入跳表金額，十一日起恢復原規定收費，公車也全面恢復原班次。

已經換表 內建春節加成功能

葉昭甫表示，二月一日零時至十日廿四時止實施春節計程車運價加成措施，每趟次加收五十元自動計入車資，所有計程車已經全面換新表，內建功能選取春節加成，乘客需依計費表金額支付車資，司機不得再額外加收，如未選取春節加成鍵者，僅能依跳表金額向乘客收費。

印中、英、日語貼紙說明收費

為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，交通局已印製中、英、日三種語言的收費說明貼紙，並發放至台中市計程車公（工）會、合作社供計程車駕駛索取，張貼於車內明顯處；交通局亦請公（工）會加強宣導，提升春節期間服務品質。

除夕公車減班 其餘視需求增減

葉昭甫說，為使辛苦的公車司機可返家過年，二月四日（除夕）當日十四時至廿四時班次減半，末班車時刻不變；五日至十日期間，將依各路線班次多寡分為四個級距調減發車班次，由客運業者視營運需求增減，首、末班車時刻不變。

交通局表示，為使春節期間交通順暢，除鼓勵民眾使用大眾運輸，並改善熱門景點的聯外與周邊道路交通壅塞，行經鐵、公路場站、機場、名勝古蹟及風景遊憩區的各線公車將機動調配班次，部分熱門旅遊地區維持原核定班次行駛，相關資訊可至交通局網站查詢。

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