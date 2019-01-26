〈中部〉質疑老人福利跳票 中市議會民進黨團轟盧秀燕「騙票」

2019-01-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會民進黨團昨質疑市府擬取消敬老愛心卡醫療院所看診補助費、小黃每趟補助縮至五十元，批評市長盧秀燕選戰期間保證馬上恢復老人健保補助、加值敬老卡福利延續，現在卻都跳票，盧應為政治騙票道歉；市府回應，敬老卡補助不減少、會更好，健保補助最快今年下半年上路。

敬老卡每月會有千元額度供運用

民進黨團召開記者會表示，前市長林佳龍推出加值型敬老愛心卡，讓持卡者能有每月一千元額度到醫院及診所看診，或搭小黃全額折抵；但盧秀燕卻在廿二日決定大幅調整敬老卡福利，不僅院所看診補助費取消，連小黃補助也縮減至每趟五十元，其餘由持卡者自付。

指取消看診補助、小黃每趟僅50元

黨團質疑，盧秀燕政見主張「恢復六十五歲以上老人健保補助」，還強調上任後「馬上恢復補助」，但盧秀燕已確定不會在三月市議會臨時會中提出相關追加預算，還把責任推給前市府，根本是選前騙票、選後跳票。

綠議員批評故意否定林佳龍政績

黨團總召李天生批評，許多老人得知健保還要自己繳交後，氣得大罵盧秀燕是「騙票市長」，紛向民進黨議員投訴，並怒斥盧秀燕不想讓林佳龍加值型敬老愛心卡政績延續，故意把前市府原有的福利全部化為烏有。

民進黨團要求盧秀燕亡羊補牢，公開廿二日會議錄音，並向社會大眾道歉自己的錯誤決策，不該取消林佳龍任內的相關福利，確實於市議會第一次臨時會提出老人健保及敬老愛心卡的追加預算，否則民進黨團一定會追究盧相關責任。

市府說補助持續 且盡快恢復健保補助

市府回應說，敬老愛心卡搭計程車補助政策仍會繼續實施，每月一千點的額度不但不會減少，還將擴大計程車業者參與，並研議調整更公平的補助方式；至於看診折抵部分負擔及掛號費的措施也持續實施中，現有三百六十九家診所可使用。

市府強調，先前政策的未周全或不足所衍生的問題，新市府團隊會承擔並想辦法讓它更好。恢復老人健保補助是盧市長的重要政見，市府一方面提出追加預算，另一方面也爭取議員支持，若順利完成審查，最快今年下半年就可恢復補助。

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