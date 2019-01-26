〈中部〉國道三號名間匝道春節封3天 南投盼有彈性

2019-01-26

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道三號名間交流道，春節連假又將封三天！此次過年假期長達九天，前往集集、水里車埕及信義，甚至是日月潭的民眾，回程會從名間交流道上國道，但二月七至九日名間匝道雙向入口封閉，全天候「只下不上」，引發地方民眾不滿，南投縣長林明溱也呼籲「彈性封閉」，離峰時段就應解除，才是真正「接地氣」。

名間鄉民表示，匝道封閉害當地人不能就近利用國道，只會造成平面道路壅塞，為何不能透過警力機動交管，若國道可能塞車，再來封閉匝道，一味讓車流塞往南投市區，只是徒增民怨。

縣府工務處回應，高公局考量國道主線順暢，分析過名間匝道的封閉效益，因有助紓解國道車潮，才會封閉入口匝道，至於「彈性封閉」的建議，由於高公局已決定三天全封，適度解禁的機會不大。

南投警方則說，春節期間會加強境內重要路口疏導，尤其名間鄉的路段，在匝道封閉時，會將車流引導至腹地較大的中興交流道，力求市區道路能穩定行進。

另外，知名風景區日月潭，以及溪頭，轄管的集集、竹山警分局，也在易塞路段規劃疏導與替代道路，像日月潭的水社，一旦路口壅塞，集集警方就會疏導，並於二月八至十日，安排交通事故處理小處進駐潭區，盼能快速排除車禍，維持交通順暢。

鹿谷溪頭地區，竹山警方建議民眾，回程壅塞時可改行至竹林（小半天），連接投五十五線往竹山；前往國道三號則可選擇車潮較少的南雲交流道，避免與紫南宮，以及竹山交流道的車潮「強碰」。

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