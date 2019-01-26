〈中部〉彰化8醫院 春節開類流感門診

2019-01-26

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕快過年了，流感疫情節節升溫，有鑑於往年急診類流感就診人次均於春節當週達到最高峰，彰化縣十三家急救責任醫院除夕到初五均提供急診服務，八家醫院加開類流感特別門診。醫師提醒六十五歲以上長者、慢性病患或曾感染肺炎的高風險族群，應積極防範流感與肺炎重症，及早接種肺炎鏈球菌疫苗提高保護力。

除夕到初五 13家醫院有急診

衛生局長葉彥伯說，二月四日至九日（除夕至初五） 提供急救服務的醫院，可上衛生局官網查詢，加開類流感特別門診包括部立彰化醫院、彰基、彰基兒醫、二基、鹿基、員基、彰化秀傳、彰濱秀傳，衛生局因應公費流感抗病毒藥劑需求，確保藥劑量供應不中斷，已經調整各醫院的供貨量，春節期間民眾若出現身體不適，一定要趕快就醫診治。

根據衛生福利部疾病管制署最新數據統計，全國累計二三七例流感併發重症病例當中，在一月六日至一月十二日日單週新增四十九例流感併發重症病例，值此流感高峰階段，民眾更要提警覺。

預防流感和肺炎，最理想的狀況是同時接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，彰基醫療長林慶雄醫師呼籲民眾，依照台灣家庭醫學醫學會建議，每年接種流感疫苗，和接種一劑肺炎鏈球菌結合型疫苗加強保護力，今年因流感疫苗出包事件，接種率低於往年，他建議高風險族群可考慮接種肺炎鏈球菌疫苗，加強抵抗力。

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