〈中部〉南投通過自治條例 山坡地3類開發 免繳回饋金

2019-01-26

〔記者張協昇、簡惠茹／綜合報導〕南投縣境高達九十五％土地是山坡地，課徵山坡地開發利用回饋金引發民怨，縣議會廿五日通過「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，針對自用單一住宅、農舍及農業設施三類開發案，免課回饋金，且規定其他類別開發案課徵的回饋金，一半應納縣府造林基金專戶，另一半才上繳中央，將送農委會備查後實施。

林明溱︰排除困難實施

議長何勝豐強調，中央課徵山坡地開發回饋金，未因地制宜，造成縣民沈重負擔，雖然自治條例可能牴觸中央法規，但他希望縣府排除困難實施，議會將做縣府後盾。

縣長林明溱說，目前景氣不好，課徵回饋金對民眾無異雪上加霜，為尊重議會，將貫徹實施自治條例。

農委會林務局副局長楊宏志則指出，根據「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，地方政府應依照中央法規來執行回饋金比例，如果地方政府自行訂定自治條例將牴觸中央法規，還是要按照中央法規執行。

農委會︰牴觸中央法規

農委會林務局對於山坡地開發利用回饋金，用於林務發展及造林基金，自二○一四年至去年底，南投縣回饋金總共課徵一六○五件、九千八百九十八萬餘元。

南投縣農業處指出，前年該辦法修正公布實施後，自用住宅的回饋金課徵改以「建築面積」與公告土地現值乘積十一％，建築面積以外的土地面積乘積六％，民眾繳交的回饋金比以往增加，引發民怨，且農舍及農業設施現行九％及六％回饋金課徵乘積比例也太高，縣府為讓民眾興建住宅安身立命，落實居住正議，以及維護縣內農業生產環境，因而訂定「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，將上述三類開發案回饋金課徵乘積比例，一律訂為三％。

惟草案送議會審議時，議員們認為三％的回饋金對縣民仍是一筆不小負擔，因而修改為不予核課，昨並在議會臨時會三讀通過。

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