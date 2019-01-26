〈中部〉年節買魚 金鯧吉祥又實惠

2019-01-26

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕年夜飯餐桌「年年有魚」，白鯧炙手可熱，目前一尾○‧五公斤規格每公斤喊價一千七百元，同樣大小的黑鯧只要四百元，價差三倍，「鮮魚達人」嘉義區漁會推廣部主任吳純裕建議，黑鯧、白鯧都有「昌盛」含意，消費者可聰明選購省荷包。

東石魚市場承銷人張金國說，白鯧○‧五公斤規格，目前每公斤一千七百元，預計下週漲至兩千元左右，至於一公斤規格白鯧因數量稀少，有錢還不見得買得到。此外，最近黑鯧捕獲不少，但體型偏小，大多介於○‧一至○‧三公斤，○‧一公斤規格每公斤一百五十元，也就是一尾十五元，便宜又好吃。

吳純裕表示，年節應景魚貨有許多選擇，例如金鯧代表「金陽呈瑞、昌盛好年」，價格還不到白鯧五分之一，鰆魚類的土魠、白腹與馬加都有「呷有春」、「年年有春」含意，且進入盛產期，油花夠、口感棒，價格相對便宜。

嘉市衛生局說，去年十二月稽查轄內三百六十家食品業者現場環境衛生等，另抽驗一百四十七件年節食品、二千二百件年節食品標示，其中忠孝路一間店家販售的合興農產桂竹筍，被驗出二氧化硫超標，已依法開罰三萬元，這批商品尚未出售，就全數下架銷毀。

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