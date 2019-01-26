〈中部〉（雲林）斗六老街迎春 500盞手繪燈籠高掛

2019-01-26

〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕 春節即將到來，街頭充滿年味，雲林縣斗六市公所與福德宮合作，在太平老街掛起超過五百盞手繪燈籠，希望年節氣氛加溫，與市民一同找回快被遺忘的傳統過年氣息，市長林聖爵表示，今年將推出斗六元宵燈節等四大接春活動，要讓斗六熱鬧一整個春節。

圓環辦燈節 野餐市集年初一登場

林聖爵指出，四大接春活動由老街高掛彩繪燈籠打頭陣，之後斥資近百萬元，在斗六圓環辦理斗六燈節，布置豬年創意花燈，另行啟記念館從初一開始將連續舉辦五天的野餐音樂市集，雲中街在在初三、初四有藝術展覽及魔術表演。

林聖爵說，此次懸掛的燈籠是茂谷柑節親子彩繪活動的成果，小朋友看到自己作品掛在大街上，將是個難忘的體驗，春節期間斗六也將陸續有更多精彩的活動，歡迎大家一同來斗六踏春。

另雲林縣早期療育日間托育中心昨則舉辦「感謝有你，讓愛零距離」歲末祝福活動，慢飛天使玩起有趣、充滿愛的互動遊戲，縣長張麗善表示，為讓發展遲緩兒童共同感受年節氣氛，並感謝社會大眾的關懷與溫暖及長期以來大家的辛勞之外，也提供日間托育中心的慢飛天使小朋友「幸福」福袋，希望慢飛天使們能平安幸福過好年。

春節搭計程車 雲林2.1起加價50元

雲林縣政府工務處通過計程車春節加價方案，自二月一日零時至十日廿四時止，依平常價格加價五十元，工務處表示，縣內計程車計價表大多已內建「春節費率」，乘客仍依計價表付費即可，上車時可先詢問清楚，若發生車資糾紛，可報警處理或保存收據或車資明細向消保官投訴。

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