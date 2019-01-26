〈中部〉學測首日 嘉縣考生盼海區設考場

2019-01-26

〔記者王善嬿、詹士弘／綜合報導〕一○八學年度大學學科能力測驗昨起一連舉行兩天，嘉義考區四一九八人、雲林考區三一四九人報考，其中嘉義試場分設嘉市嘉義高中、嘉義女中，有嘉縣考生質疑「為什麼考場都設在嘉市？」讓住在東石鄉的考生要提早一小時出發，且考場附近停車位難求，實在不便，盼海區增設考場。

承辦嘉義考區試務的中正大學副教務長朱威達表示，設置考場條件包括交通便利性、五十至六十間教室容納量及周圍不得有大型工地等，將與海區、山區學校了解狀況，彙整意見後向大考中心反映。

昨嘉義考區英文科有兩名考生未出示身分證等有效應試證件，考試結束鈴聲響畢前，也未將證件送達試場；第二節國文科共五人違規，其中，兩人未帶應試證件，一人在考試鈴響畢仍繼續作答，兩人將手機和小米手環放置物區發出聲響。

雲林縣考場設在斗六高中、虎尾高中，實際到考三一○六人，缺考四十三人，到考率九十八．六三％，未攜帶身分證等有效應試證件四人。

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