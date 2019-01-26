〈中部〉傳綠營徐文志任副市長 黃敏惠：年後敲定

2019-01-26

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨籍嘉義市長黃敏惠上任後，副市長人選至今未定案，近日傳出綠營行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志為可能人選，黃敏惠昨受訪時未正面證實，黃表示，嘉義人才濟濟，能「拚經濟」的人選她都多方徵詢，機緣到了就會水到渠成，農曆年後會公布人選。

徐文志：曾獲徵詢 未提職務

徐文志是民進黨員、前嘉市小英之友會理事長，他說，曾接獲黃敏惠徵詢希望他貢獻所長「到市府幫忙」，但未提及擔任何職務，「幫忙的形式可以很多種」。

徐文志表示，他與同為建築師的妻子賴瑞雅均來自台中，因嘉義人熱情，定居嘉義迄今逾廿年，認為無論藍綠都應為嘉義人服務，他一週前已請辭雲嘉南聯合服務中心副執行長一職，尚未獲准，辭職後，他政治上仍支持蔡英文總統。

民進黨嘉市黨部主委黃大祐認為，如果黃敏惠延攬徐文志擔任副手，因徐入黨約一、兩年，對民進黨二○二○總統、立委選舉選情影響不大，至於徐的黨籍，須與中央黨部討論如何處理。

國民黨籍嘉市議員張秀華說，黃敏惠的人事安排，以市政為優先，徐文志可補足黃敏惠在工程專業區塊不足，即使是綠營人才，對市政、市民好，都應歡迎。

嘉義大學企管學系教授侯嘉政傳出也是可能的副市長人選，侯昨天表示，人事應由黃敏惠公布，對此不便回應。

新聞處長報到 翁章梁團隊全員齊

另外，嘉義縣長翁章梁縣府一級主管團隊，昨天在新聞行銷處長賴明宏報到後，全部到位，賴為前行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長，曾任立委薛凌國會辦公室主任、台南市後壁區公所主任秘書等職。

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